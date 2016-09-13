趙善意探視致贈慰問金 萬沙浪激動淚崩

關懷演藝人員基金會董事長趙善意（右）探視歌手萬沙浪。（中視提供）

中秋節前夕，中視總經理兼關懷演藝人員基金會董事長趙善意，今天（9月13日）特與同仁帶著慰問金和鳳梨酥，先後探視多次因病無法參加聯歡餐會的資深藝人萬沙浪、趙學煌和林偉琤。

這些資深藝人都是國寶，長期持續的在這片土地上散播歡樂給大眾，但晚年因身體狀況或行動不便，他們幾乎長時間都只能待在家中，因此，關懷演藝人員基金會在中秋節特地前往探視。

以《風從哪裡來》、《愛你一萬年》等歌曲走紅兩岸三地的萬沙浪，多年前因意外喪失語言能力，加上中風造成行動不便、必須插著鼻胃管長期在家休養，今年9月2日出席記者會時，大家才知道他的近況。

萬沙浪今天在家裡見到前來慰問的趙董事長及基金會同仁，一度情緒激動，眼眶泛紅，女友郭淑芳在旁提到，萬沙浪過2天就可拔鼻胃管，目前仍持續在做手和腿的復健，狀況還不錯，見到大家心情好身體一定也會愈來愈好。

曾演出《望夫崖》、《鬼丈夫》等電視劇的趙學煌，曾是中視極力栽培的小生，卻在多年前因車禍造成下半身癱瘓。儘管現在手腳有萎縮的情形，但在精神上及言語談吐依舊風趣，在訪視的過程中，不時逗樂大家，對於目前的身體狀況，保持樂觀積極的態度。

相比之下，資深藝人林偉琤顯得氣色較佳，雖然現在也必須以輪椅代步，但拿出當年拍戲時的照片，和大伙兒話家常就停不下來，她也當場邊笑說從前邊開心地吃起鳳梨酥。

(旺報)