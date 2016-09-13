強化校安維護 　桃市大園分局訪轄內10校

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大園警分局拜訪轄內10校，強化校安。（楊明峰翻攝）

為強化校園安全維護工作，桃園市大園警分局13日拜訪轄內10所國中、小，實施校安檢測，並與校長交流校園安全維護，並成立「校安聯絡站」LINE群組，及時接收校安事件並立即處理。

大園分局副分局長廖慶文、陳治明，率偵查隊長、副隊長及各所所長，至轄內10所中、小進行安全檢測。分局指出，鑒於苗栗國三女學生遭歹徒誘騙灌藥性侵事件，將加強校安，並與學校加強聯繫。

(中時)