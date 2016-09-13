金曲加持仍缺錢 舒米恩貸款百萬開演唱會

舒米恩晉身董事、金曲加持仍缺錢，借貸百萬開演唱會。（米大創意）

舒米恩今年金曲獎又以＜不要放棄＞拿下最佳年度歌曲獎。（米大創意）

舒米恩繼五月天阿信後被選為公視董事，今年金曲獎又以＜不要放棄＞拿下最佳年度歌曲獎，榮耀加持的他卻還是擠不出錢，為了致力於自己家鄉台東都蘭發展及文化事業推動，11／５將在都蘭小巨蛋（都蘭國中）舉辦第３屆的｢阿米斯音樂節」，去年因故停辦１次，他期望今年規模擴大並成功辦好這次音樂盛事，在資金方面更是一大考量，扣除日前在華山Legacy舉辦「請你記得我」演唱會的總收入，只剩20萬，他特別去跟銀行貸款百萬，說道:｢光靠門票收入不夠辦一場阿米斯音樂節，但不無小補。希望把停了一年的阿米斯音樂節辦到最好！」

「請你記得我」演唱會中，約1200張門票不但在預購時就被搶光售罄，還讓許多遠從日本、加拿大、挪威、甚至德國的歌迷不遠千例而來聽他唱歌，讓現場宛如小型「聯合國」。他壓力大外，為了開唱刻意減重，靠著近一年的跑步運動加上飲食控制，從原本的73瘦到現在的61公斤，成功甩掉12公斤的他也不吝分享秘訣，他說，｢去年參加完金馬獎後覺得自己胖到有點「失控】，所以下定決心去跑步，只要有空就跑，一周跑個4、5天，每次1小時。然後減少外食機會，我只又有空就自己煮、自己帶便當，食物幾乎是過水的水煮餐，就這次循序漸進地瘦。」

這次演唱會是他當選董事後首次開唱，現場在跟歌迷互動時，不忘搞笑跟大家說，｢現在遇到我要喊董事好！」結果沒想到台下歌迷竟都大聲大喊「董事好棒！」、「董事我要點歌！」，讓他哭笑不得，表示，｢目前還沒有被徵招去開會，接下來會認真思考擔任公視董事的要推動議題及義務。」

(時報周刊)