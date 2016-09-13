陸客不來 觀光局擴大國旅方案2周內出爐

因應陸客來台人數驟減，觀光局規劃擴大國旅措施，觀光局代理局長劉喜臨今天表示，將針對團體和一般民眾2方面推方案，2週內報交通部。

來台人數下墜式減少，負責接待陸客的旅行社業者和遊覽車、飯店、伴手禮店昨天號召萬人上街頭，盼政府正視觀光「慘」業問題。

劉喜臨今天受訪時表示，觀光局已經在研擬擴大國旅方案，大致可分為2方向，第1是針對政府機關、學校；第2是一般民眾。

他舉例，以往國旅團體都不一定會有導遊，未來接受補助的旅遊業者將被規定，車上一定要配有華語導遊，讓民眾在台灣玩也不只是走馬看花，可以兼具深度和知識。

至於購物店恐無法靠國旅挽救商機，劉喜臨也說，國人出遊行程並不喜歡安排到一個定點購物，而政府能做的是把客源找出來，不過業者也不能只等政府將客人帶上門；建議購物店轉型成觀光工廠去吸引旅客。1050913

(中央社)