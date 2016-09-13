牠是我的腿 帕運選手馬匹上找回自由
他們不良於行、坐在輪椅上等著被推前行、看來無助，但這些帕拉林匹克運動會馬術選手只要跨上心愛的馬匹，馬上變成另一個人。馬兒讓他們重拾自由。
法新社及「馬來郵報」（Malay Mail）報導，英國帕運馬術老將鄧漢（Anne Dunham）再過幾週將滿68歲，她說，「馬兒給予我自由，讓我重獲自由。」鄧漢因多發性硬化症，自30歲起開始仰賴輪椅行動。
昨天在里約帕運奧林匹克馬術中心參與馬場馬術項目後，選手都表達出感受到自由。
挑戰殘障程度最嚴重1a等級的選手，提到2個清楚的事實。
一是在地面上困在殘缺的身體內，另個是在一匹美麗、具天賦馬兒的馬鞍上。
5度征戰帕運的鄧漢說：「只要跨上馬，我就和許多人一樣，甚至比很多人來得優秀，因為我會騎馬。」
鄧漢的愛馬名叫諾馬克（Lucas Normark）。她說：「牠是我最好的朋友之一，帶我看這個很棒、開闊的世界。」
新加坡20歲馬術選手符珍（Gemma Rose Foo）因腦性麻痺需獲協助才得以行走，被問到騎馬感受時，她開心笑說，「馬兒像是你的腿」。（譯者：中央社蔡佳伶）1050913
(中央社)
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