英國民謠歌手Passenger 明年1月首度來台開唱

英國歌手PASSENGER明年1月9日在台北國際會議中心開唱。(余光音樂提供)

余光音樂今天(9月13日)宣布,帶著1把吉他在世界各地走唱的英國民謠歌手Passenger(吟遊詩人)將於2017年1月9日在台北國際會議中心舉行演唱會,消息一出,讓歌迷為之轟動,已開始打聽門票何時開賣。

出生英國,在澳洲被領養長大,化名為Passenger的Mike Rosenberg自16歲開始,就帶著他的吉他與民謠搖滾開始不凡的音樂旅程。2003年與Andrew Phillips及其他4人組成搖滾樂團Passenger,並在2007年發行首張專輯《Wicked Mans Rest》。之後團員們彼此因對音樂的理想意見相左而宣告解散,但Mike Rosenberg決定依舊保留樂團名稱Passenger,開始以個人身份繼續自我天命。

從露天街角到城市轉角的小酒館,以他最愛的方式及最舒適的姿態,Passenger帶著吉他在各地演唱,一步步走在街上、感受城市,不斷發表個人創作,並享受慢速旅遊的過程,也常藉著自己的創作,在歌曲旋律及文字意境上探討各種人際關係、時光流逝等話題。

2012年Passenger發行個人第4張專輯《All The Little Lights》,其中,單曲〈Let Her Go〉的歌詞充滿詩意但卻憂鬱,訴說結束一段戀情的悔悟;副歌將未能珍惜擁有的當下與「愛」繫上連結,真情切意的傳達Passenger的失戀情懷,單曲銷售量高達500萬張,榮登英國金榜第2名、全美百大熱門單曲榜勇奪第5名,更在音樂串流服務Spotify創造高達2億的收聽次數,並成為英國2013年度最暢銷單曲No.4,榮獲2013年美國獨立音樂獎「最佳民謠創作歌手」,並入圍2014年全英音樂獎「年度最佳英國歌曲」,更拿下全球20國單曲榜冠軍,讓Passenger這個名字成為全球注目焦點。

Passenger目前定居在英國布萊頓(Brighton),全新世界巡迴將於9月16日從義大利米蘭開跑,預計2016年底唱完34場;2017年初,Passenger首度來台開唱,勢必帶來最感人的暖心之聲。

