F-35初露鋒芒 演習中全勝
美國最新銳戰機F-35，日前剛完成在威斯康辛州福克基地( Volk Field)舉行的北方閃電演習(Northern Lightning)，性能技壓全場，展現第五代戰機應有的卓越。
「航空科技新聞」(Aerotech NEWS)報導，北方閃電演習將包涵美國各類的現役機種，包括空軍的F-16戰機與海軍的F/A-18E超級大黃蜂戰機，以及EA-18G「咆哮者」 (Growler) 電子干擾戰機。但是最引人矚目的，仍是F-35。參與這次演習的美國空軍33聯隊，旗下有14架F-35與150名飛行員和後勤人員，他們的表現將代表F-35未來的評價。
F-35在先前幾次測試性能的過程中，與現役F-15、F-16進行空戰演練，結果表現並不傑出，屢屢被F-15、F-16擊敗，因此被質疑「新不如舊」。但美國空軍沒有在意這些負面評價，依舊對F-35深具信心。在8月22日至9月2日的北方閃電演習才是F-35真正的「期中考」。
結果表現非常亮眼，F-35執行防空攔裁、突破敵方空域、消滅敵方戰機、與對敵區攻擊等科目，並實際搭載有GPS導引的精準炸彈(JDAM)。在全部演習當中，F-35機群總擊落110架「敵機」，完成 138架次的對地攻擊任務，投下24枚GBU-12導引炸彈，完成滿分表現。
參與這次演習的58中隊指揮官布拉德.巴修爾中校(Lt. Col.Brad Bashore)說：「即使如此，這型戰機還在幼兒階段，它還有很多成長的空間，可以讓它的能力更成熟。」
另一名F-35飛行員馬克•施奈爾上尉(Capt Mark Schnell)則興奮的表示：「這次演習增加了我對F-35的信心。本來我很難相信敵方真的在雷達上看不到我，但是F-35確實表現的像他們說的那麼棒，我可以如入無人之境一般完成所有任務。」
除了F-35以外，其他擔任對手的敵機也有許多收穫。E /A-18E咆哮者電子戰機的飛行員奧斯汀•甘迺迪上尉(Capt. Austin Kennedy)說：「與F-35合作提供了重要的經驗，他們給了我們對抗更先進機種的機會，這是其他4代戰機所無法辦到的。」
「F-35的匿蹤特性使我們的干擾更有效果，可以使我們的工作更容易完成。」
可惜這名飛行員沒有說清楚他有沒有擊敗F-35。E /A-18G曾經在2009年的演習中，「擊落」過F-22，一時聲名大噪。
(中時電子報)
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