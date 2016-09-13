莫蘭蒂颱風中心似不衝擊本島 林揆：莫掉以輕心
關切莫蘭蒂颱風可能造成的影響及各進駐機關防災整備情形，林揆今晚（13）日視察中央災害應變中心時表示，莫蘭蒂颱風來襲，再度面臨新挑戰，依據氣象資料，這次颱風中心似乎不會直接衝擊本島，但會影響到東、南部地區，且颱風狀態隨時都有變化，因此不能掉以輕心。
林揆指出，這次颱風適逢中秋節，可能因海水漲潮帶來更大的威脅，特別是沿海低漥地區，容易造成淹水，請相關單位務必保持高度警戒。此外，颱風來襲期間如發生任何狀況，應隨時做即時的聯繫及因應。
林揆強調，希望各單位做好最完善準備，也希望各項防災工作進行順利，讓全民可以平安度過這次颱風。此外，對於投入防災工作的所有同仁，林揆也表達慰勉與謝意。
據中央氣象局資料，目前颱風中心位於恆春東南東方海面，暴風圈已進入巴士海峽，入夜後各地風雨將明顯加劇，中央災害應變中心指揮官內政部長葉俊榮表示，農委會已發布3縣市36條土石流黃色警戒，請內政部及衛福部聯繫地方政府，視雨量狀況執行預防性疏散撤離作業，並妥善照顧收容場所的民眾，另請國軍部隊主動協助地方政府執行撤離工作。
今日適逢大潮，入夜後雨量將增加，葉俊榮請經濟部持續加強抽水機的調度配置，嚴防沿海及低漥地區淹水災情；並請交通部針對山區及易致災路段，加強各項預警性封路、封橋等警戒措施，並提醒用路人即早因應。此外，請警政署、營建署、農委會與海巡署持續配合地方政府進行登山管制聯繫，落實執行警戒區域的管制與勸離措施
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。