莫蘭蒂颱風中心似不衝擊本島 林揆：莫掉以輕心

林揆赴應變中心視察莫蘭蒂颱風動向（行政院提供）

關切莫蘭蒂颱風可能造成的影響及各進駐機關防災整備情形，林揆今晚（13）日視察中央災害應變中心時表示，莫蘭蒂颱風來襲，再度面臨新挑戰，依據氣象資料，這次颱風中心似乎不會直接衝擊本島，但會影響到東、南部地區，且颱風狀態隨時都有變化，因此不能掉以輕心。

林揆指出，這次颱風適逢中秋節，可能因海水漲潮帶來更大的威脅，特別是沿海低漥地區，容易造成淹水，請相關單位務必保持高度警戒。此外，颱風來襲期間如發生任何狀況，應隨時做即時的聯繫及因應。

林揆強調，希望各單位做好最完善準備，也希望各項防災工作進行順利，讓全民可以平安度過這次颱風。此外，對於投入防災工作的所有同仁，林揆也表達慰勉與謝意。

據中央氣象局資料，目前颱風中心位於恆春東南東方海面，暴風圈已進入巴士海峽，入夜後各地風雨將明顯加劇，中央災害應變中心指揮官內政部長葉俊榮表示，農委會已發布3縣市36條土石流黃色警戒，請內政部及衛福部聯繫地方政府，視雨量狀況執行預防性疏散撤離作業，並妥善照顧收容場所的民眾，另請國軍部隊主動協助地方政府執行撤離工作。

今日適逢大潮，入夜後雨量將增加，葉俊榮請經濟部持續加強抽水機的調度配置，嚴防沿海及低漥地區淹水災情；並請交通部針對山區及易致災路段，加強各項預警性封路、封橋等警戒措施，並提醒用路人即早因應。此外，請警政署、營建署、農委會與海巡署持續配合地方政府進行登山管制聯繫，落實執行警戒區域的管制與勸離措施

(工商)