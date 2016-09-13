江蘇被評為中國最適合創業省份

我要評比

大陸媒體報導，西南交通大學創新創業研究中心發布的2016年中國省域大眾創業指數，評價各省在創業需求、創業服務、創業人才、創業產出等方面的表現，其中，江蘇排名第1，廣東、山東緊接其後。排在前10位的省份依次還有浙江、北京、上海、天津、四川、河南、福建。

(工商)