歡慶中秋　萬能科大學生高鐵站歌舞演出

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萬能科大與路得啟智學園13日在高鐵桃園站演出，讓站內提早洋溢中秋氣氛。（高鐵提供）

中秋節前夕，桃園市萬能科技大學與路得啟智學園師生們，13日在高鐵桃園站演出管樂社演奏、熱舞社表演，而路得學園表演啦啦隊，讓高鐵桃園站提前洋溢中秋歡慶氣氛。

(中時)