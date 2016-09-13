內蒙古滿州里保稅區正式成立

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大陸媒體報導，內蒙古自治區首家綜合保稅區—滿洲里綜合保稅區正式通過驗收。滿洲里綜合保稅區是中國大陸第46個綜合保稅區，於2015年3月獲批設立，規劃區域面積1.44平方公里，地處滿洲里市公路口岸、鐵路口岸和航空口岸的中心交匯處，為中俄蒙貿易平台。

(工商)