秋老虎發威 北義持續高溫

秋老虎發威，時序進入9月，米蘭的最高溫度仍在攝氏30度徘徊。氣象專家杜賈魯羅指出，今年夏天氣溫沒有特別高，只是時間延長。

米蘭主教堂的檔案室裡，收藏著從1899年以來的城市氣溫紀錄。與過去的平均值21.2度相比，今年9月至今的平均溫度高出了5度，達26.2度。在最熱的時段，溫度還一度飆升到32.7度。

不過，今年夏天不算過熱，6月平均溫度22.8度，7月26.5度、8月25.1度都接近平均值。氣象專家杜賈魯羅（Pamela Turchiarulo）指出，特殊之處在於，夏天變長，逐漸延長到9月。

夏天變長，進入9月蚊蟲依舊猖獗。義大利北部艾米利羅馬那（Emilia Romagna）大區在十幾年前就開始監測昆蟲的相關數據。專家貝里尼（Romeo Bellini）說，「直到8月，蚊子的數量比往年略少，但9月高溫讓蚊子的數量比過去多。」

延長的夏天不只讓義大利的北方人可以享受更多的豔陽，葡萄也受益。農牧協會（Coldiretti）的倫巴底大區（Lombardia）分會會長布蘭狄尼（Ettore Prandini）表示，「這幾個星期的天氣有利於產出可以釀製好酒的葡萄，葡萄會很健康、並含有更多的糖分。」

偏高的溫度也延長乳牛的產奶期間，布蘭狄尼說，「尤其有助於製作更多乳酪。」今年的玉米產量與品質也看好，但秋天的高溫讓稻田裡的害蟲孳生，恐怕不利於結出美麗的稻穗。

當北部豔陽高照，義大利東南部的普利亞（Puglia）近日降下豪雨，導致即將採收的葡萄和蔬果「泡湯」，農牧協會表示，今年南部的葡萄酒產量可能會受到影響。1050913

(中央社)