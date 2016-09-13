颱風莫蘭蒂攪局 航班異動多

我要評比

莫蘭蒂颱風將襲台，明天國內外航班有不少異動，民眾搭前最好先向航空公司確認。

明天國籍航空航班異動如下：

立榮航空高雄、台南及嘉義往返金門、馬公航班全天取消。

長榮航空高雄-廣州BR797提前兩小時至上午8時15分起飛。

華航明天提前起飛航班如下：CI166高雄-大阪提前至清晨6時30分起飛、CI711高雄-馬尼拉提前至上午7時起飛、CI933高雄-香港提前至上午7時10分起飛、AE995高雄-杭州提前至上午7時15分起飛、CI102高雄-成田提前至上午7時30分起飛。

華航延後班機如下：CI712馬尼拉-高雄航班延後至15日上午清晨4時5分起飛、CI165首爾仁川-高雄航班延後至15日上午清晨4時起飛、CI167大阪-高雄航班延後至15日上午凌晨3時50分起飛、CI103東京成田-高雄航班延後至15日上午8時起飛、CI948香港-高雄航班延後至15日上午清晨5時10分起飛。

15日華航CI102高雄-東京成田航班延後至下午12時50分起飛。

復興航空松山-花蓮航班明天維持正常，其他國內航線全天停飛。

復興GE361/362高雄-澳門來回航班取消；GE365高雄-澳門、GE366澳門-台中航班皆提早2.5小時起飛；GE3862/3861台中-南寧來回航班提前6小時起飛。

遠東航空明天高雄航班全天取消，台中航班中午12時以後取消、台北航班下午2時後取消、馬公航班中午12時後取消、金門航班下午2時後取消。

國泰航空取消明天香港-高雄KA452、KA432、KA442、KA436及高雄-香港KA453、KA433、KA443、KA437。1050913

(中央社)