新加坡未發現新茲卡病例 維持333例

新加坡茲卡疫情兩周以來首度出現好轉跡象，首次在超過24小時內沒有出現新確診病例。目前確診病例總數仍維持在333人。

根據新加坡國家環境局網站顯示，從昨天中午迄今天下午3時為止，並未發現新的茲卡病例，確診病例總數仍維持在333人。

新加坡11日仍有新增11起茲卡病例，12日則減到4起，今天並沒有出現新茲卡確診病例。這也是新加坡首度在超過24小時內沒有出現新的確診病例。

新加坡聯合早報、新傳媒8頻道新聞今天傍晚也報導，從過去幾天數據顯示，新加坡的茲卡病例有減少趨勢。

不過，聯合早報引述傳染病專家說法說，茲卡病毒已在新加坡本地生根，即使在境內消滅病毒，仍沒有辦法避免從區域國家再傳入新加坡。

新加坡環境及水源部長馬善高今天下午在新加坡國會就茲卡疫情發表聲明，強調雖有關當局已採取多項措施防範伊蚊滋生，但受限於各種外來因素，不可能完全杜絕。

另外，由於大多數滋生伊蚊的積水多在住家中發現，今年前7個月共有2200戶家庭因家中有伊蚊滋生遭罰款。新加坡為預防伊蚊，已在全島安裝約3萬7000個捕卵器，今年底數量將增加到4萬8000個。1050913

(中央社)