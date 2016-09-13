台灣國際青年大使訪問南非 佳評如潮

中華民國外交部「國際青年大使交流計畫」訪問團日前抵達南非交流和表演。圖為駐南非代表陳忠 （後排左6）與團長王華榮（後排右6）以及全體團員合影存念。中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡攝 105年9月13日

中華民國外交部「國際青年大使交流計畫」訪問團日前抵達南非，與當地大學、學術團體以及僑團進行文化交流，所到之處均引起熱烈迴響，佳評如潮。

本年度以「活力世代 友善台灣」為計劃主軸，結合大型舞台演出、訪問與交流等活動，宣介中華民國於國際間對人道援助、公益慈善與永續發展的貢獻。

此次來訪團員共計29人，其間拜會約翰尼斯堡市政府與茨瓦尼市政府，交換藝術與文化經驗。

訪問團同時拜訪茨瓦尼科技大學（Tshwane University of Technology）與西北大學（North WestUniversity），透過舞蹈、音樂等才藝，使數百名師生更加瞭解台灣傳統文化。

團長王華榮接受記者訪問時表示，各大學演出交流非常成功，台上台下融為一片。西北大學校方表示，大禮堂啟用20多年以來，此次表演最棒，師生非常感動。

王華榮說：「這次是團員的學習之旅，希望他們回到台灣後，將一路上所見所聞與同學朋友分享。」

南非最後一場演出是在南華寺，現場擠滿許多熱愛藝術的人士、本地學生與數百名華人。每個曲目均獲得滿堂彩，尤其是「舞神將」最為吸引人。任何動作都是力與美的結合，舞者透過肢體語言述說台灣閩客文化點滴。

駐南非代表陳忠表示，比演出更重要的是這些年輕人跟不同國家年輕人相互間的交流。他們藉此拓展人生視野，成為此行最重要的意義。

訪問團抵達南非前曾出訪約旦與以色列，預計16日結束鄰國史瓦濟蘭行程後搭機返台。1050913

(中央社)