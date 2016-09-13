捍衛媒體自主 陳國祥：不應受政治操控

中央社董事長陳國祥今天面對近日來的批評說，「媒體要專業自主、有獨立的空間為國家社會人民服務，不能受到政治力操控」，感慨到了今日，還要為這個最卑微的理想奮鬥。

陳國祥今天舉行「媒體．寶物或怪獸？」新書發表會，會中他提到這本書有三個缺點，第一，這本書並不是先畫好完整的設計圖再按圖施工的，因此在結構上不是很嚴整，還有點凌亂。

他說，第二個缺點是這本書在面貌上不是一目了然，因為必須顧及客戶關係，所以在批評個別媒體時，無法指名道姓，只能姑隱其名，讓大家「多想想」是在講誰。

陳國祥表示，第三個缺點，書中有許多內容和觀點是重複，但就像貝多芬的第五號交響曲，一開頭的動機「登、登、登、登」，像是命運來敲門一樣，這個動機在全曲中不斷重複，不斷以不同的樣貌呈現，讓聽眾印象非常深刻，而書中他重複的內容，也就是他所強調的媒體價值。

他表示，這一代新聞工作者都堅信，「新聞必須自由、媒體要專業自主、要有獨立的空間，為國家社會人民服務，不能受到政治力操控」，只有媒體有充分自由專業自主，才可實踐為民主社會服務的角色；也期望「所有媒體經營者能夠屏除政治力操控」，社會才可健全發展。

陳國祥也舉詩句，「卑鄙是卑鄙者的通行證，高貴是高貴者的墓誌銘」，指有些名嘴捏造聳動的事情，領了很高的通告費，而媒體就成了卑鄙者實施卑鄙的幫兇。

他舉前圓山飯店董事長李建榮為例，有消息放出李建榮要把圓山賣給中國大陸，「有媒體就照登不誤、不查證，連平衡都沒有，讓李建榮沒有說話的空間」，他認為，「這樣的媒體就是讓卑鄙者用它卑鄙行為得逞，讓媒體成為幫兇」。

陳國祥表示，他從事新聞工作30多年，「我一以貫之的就是要在充分自由獨立的空間裡面實踐新聞專業，讓民眾可以因為媒體的服務而受惠，讓民眾變得對公共事務有充分了解」。

但他也很感慨地說，「但我今天還要必須為最這個最卑微的理想奮鬥，甚至受到各種污衊栽贓」。

面對外界批評聲浪，陳國祥說，「我是一定堅持不懈，不會向任何企圖操控新聞專業機構的政治低頭」，「我會一直帶領中央社同事，一直到明年6月30日我任期終了的那一天」。1050913

(中央社)