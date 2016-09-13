王奕瑾、杜季祥合體做公益 錢柏渝、王晴成電燈泡

王奕瑾擔任紅心字會公益大使活動，邀杜季祥、錢柏渝、王晴共襄盛舉。(業者提供)

杜季祥幫王奕瑾綁鞋帶。(業者提供)

王奕瑾13日受邀擔任紅心字會公益大使，陪伴弱勢家庭提前過中秋節，號召大家捐零錢做公益；藝人好友杜季祥、錢柏渝、王晴也現身站台響應公益，眾人也與小朋友一起彩繪柚子，提前感受中秋節的歡樂氣氛。紅心字會希望藉著眾星的影響力向社會發聲，讓弱勢兒童能得到關注。

國民校草杜季祥的意外登場讓王奕瑾倍感羞澀，王奕瑾表示：「因為生日時許願，希望有機會能和小鮮肉合作，沒想到這麼快就實現願望。」杜季祥表示：「當初聽到關注弱勢兒童就決定要出席力挺，希望藉由大家的小小愛心，累積成為大愛心。」王也說，「做公益真的會有好報，一下子就願望成真了。」現場兩人更上也火紅韓劇《太陽的後裔》經典綁鞋帶橋段，大放閃光彈，讓另兩位嘉賓瞬間成為電燈泡。

王晴帶來由自己所代言的義大利蛋糕贈送給現場小朋友們享用，讓小朋友感受到關心和溫暖。說道：「看到小朋友的笑容，就很滿足了。」

(時報周刊)