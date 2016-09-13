金鹿財行當天財富涉非法集資 警方偵查
中國大陸「金鹿財行」及「當天財富」兩家融資平台涉嫌非法集資，近來遭上海警方立案偵查，並對相關負責人依法採取強制措施。
大陸澎湃新聞今天報導，上海警方調查發現，「金鹿財行」及「當天財富」在未取得合法資格情況下，對外公開宣傳，並承諾10%左右固定年化收益率，面向社會不特定公眾募集資金，涉嫌非法吸收公眾存款罪。
報導說，警方已對「金鹿財行」及「當天財富」立案偵查，並對相關責任人依法採取強制措施。警方將最大限度追繳涉案資產。
「快鹿集團」2016年4月6日已公告併購「金鹿財行」及「當天財富」。警方表示，將會同有關部門敦促「快鹿集團」切實履行企業主體責任。1050913
(中央社)
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