遼寧人大賄選 數十名代表被集中調查

中國大陸45名由遼寧省人大選出的全國人大代表，因賄選被宣布當選無效，引發震撼。但事實上，日前已有媒體披露遼寧省人大出現的賄選問題，數十名省人大代表更已被集中調查。

也因此，新華社報導上述45人被宣布當選無效後，隨即又報導，大陸全國人民代表大會常務委員會將成立遼寧省第12屆人民代表大會第7次會議籌備組，對遼寧省本屆人大代表「資格終止的情況予以備案、公告」，並補選省人大代表，召集本次遼寧省人大會議。

中共官媒作此報導，說明遼寧省人大這次賄選事件態勢嚴重，但先前已有跡可循。

中共18大（中共第18次全國代表大會）及遼寧省本屆人大代表選出後，遼寧省人大常委會2名副主任王陽、鄭玉焯相繼被查。而鄭玉焯更在8月26日被中共中央紀律檢查委員會宣布開除黨籍及公職（雙開），兩人被查的原因均與拉票賄選有關。

大陸「財經」雜誌在鄭玉焯被雙開後報導，當時遼寧選出的全國人大代表中已有8人因賄選被查；而涉案的數十名遼寧省人大代表，更被集中調查。而他們涉及的賄選案，則是2013年1月選舉本屆全國人大代表的投票過程。

報導提到，遼寧發生的多起案件顯示，有些企業老闆透過拉票賄選獲得人大代表身分，並以「司法建議書」的形式插手案件辦理，並形成人大代表之間「互幫互助」的利益鏈。

在遼寧案之前，湖南省衡陽市人大也在2013年初發生過賄選案。當時，部分湖南省人大代表候選人為求當選，向衡陽市人大代表集體行賄。案件曝光後，56名衡陽選出的湖南省人大代表被宣布當選無效；而衡陽市人大500多名代表的大多數人，更因涉案而辭職。1050913

(中央社)