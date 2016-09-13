研究曝光 糖業者掩飾糖不利心臟健康

我要評比

新出爐的文件分析指出，美國糖業早在1960年代就開始資助糖在心臟病扮演角色的研究，試圖將部分原因指向脂肪。

美聯社報導，今天公布的分析是根據糖業團體和哈佛大學研究員之間的通信往來得出。

按照新近揭露的公開歷史文件，在研究結果開始把糖和心臟病連結後，目前稱為糖業協會（Sugar Association）的團體，1964年於內部商討解決「對糖抱持負面態度」的行動。

該協會隔年批准「226計畫」（Project 226），限定針對哈佛研究員撰文檢視科學文獻、提供他們想檢視的資料及收到該文章的草稿，支付相當於現今4萬8900美元的經費。

1967年發布的研究成果結論指出，要預防心臟病，飲食方面「毫無疑問」只需要降低膽固醇和飽和脂肪的攝取。根據分析，這些研究員過分強調脂肪和膽固醇研究文獻的一致性，卻對糖的研究輕描淡寫。

「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal ofMedicine）當年刊載這篇文章時，糖業的資助與角色並未被揭露。這本期刊直到1984年才開始規定必須公布研究作者的身分。

美國心臟學會（American Heart Association）引用2014年的一篇研究表示，加入太多糖會提高心臟病風險，不過研究作者說，這兩者間生物學方面的原因仍無法完全解開。

糖業協會發表聲明指出，該協會「所有研究活動應更透明」，但當時那篇評論刊登時，並未規範要披露資金來源。

可口可樂（Coca-Cola Co.）、家樂氏（Kellogg Co.）等業者及農產品團體會定期資助研究，並表示會遵照科學標準，而研究人員也覺得在公家資助競爭日益激烈下，業界的贊助很重要。

不過批評者指出，這類研究是幾乎不加掩飾的行銷，傷害改善公眾健康的努力。

長期批判業界資助科學的紐約大學營養學教授奈塞爾（Marion Nestle）說：「不論是不是故意操縱，食品公司的贊助會減低大眾對營養科學的信任。」（譯者：中央社徐崇哲）1050913

(中央社)