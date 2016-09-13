黃嘉千客串《美好年代》 今天首錄

劉奕兒（左起）、黃仁德、黃嘉千畫文旦，提早慶中秋。（中天提供）

近期都在大陸工作的黃嘉千，應邀客串演唱中天、中視正在熱播的新戲《美好年代》，飾演女主角劉奕兒長大、進入社會後的客戶，今天（9月13日）首次進組拍攝。

黃嘉千表示，曾參與製作人王珮華的作品《光陰的故事》，勇奪金鐘獎最佳女配角，此後就一直很期待能再度合作；《美好年代》開拍前，她知道消息時，就很想參與這部戲，無奈檔期沒法配合，覺得很可惜：「我還跟珮華姐說，拜託拜託一定要讓我演一下這部戲！」結果左等右等，戲已經過了2/3還沒收到通知，她急得主動打電話給王珮華：「我打去問珮華姐說妳是不是忘記找我拍了？她才想起這件事說對吼！」於是趕緊著手安排，才促成這樁美事。

製作人王珮華大讚黃嘉千十分有情有義，不但1通電話就來相挺，還自掏腰包請劇組吃飯；黃嘉千笑說，今天到拍攝現場，感覺非常熟悉，「這裡對我而言是非常有感情的劇組，有種回家的感覺，特別開心！」

劉奕兒透露和黃嘉千有段特殊緣分，日前她騎腳踏車不小心被斷掉的鐵鍊刮傷腳，當場血流如注送急診，檢查傷勢包紮完之後準備離開醫院，在門口剛好碰到黃嘉千，看劉奕兒為戲受傷仍敬業重返劇組，黃嘉千給予鼓勵，「嘉千姐跟我說加油、一定要撐下去，妳一定可以的！」前輩的溫暖問候打氣讓劉奕兒感動在心。

由於9月15日就是中秋節，劇組今天特別先準備文旦讓演員們發揮創意彩繪，送給幸運粉絲，限時3分鐘完成；黃嘉千火速完工，在文旦上畫了一隻胖玉兔，但她自嘲「藝術天分太爛，直接放棄」；黃仁德自認不會畫畫，不好意思地畫了可愛和不開心的兩種表情；劉奕兒則是靈感一來擋不住，畫了3顆文旦才停手，其中之一竟然畫了死掉的魚代表季杰，她解釋「因為戲裡季杰在我面前都是死魚臉，我私下也很怕他！」

(旺報)