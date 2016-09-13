台南市警局利用視訊　召開防颱工作會報

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台南市政府13日下午發布一級開設，台南市警局同步嚴陣以待。（市警局提供）

台南市警局首次利用網路視訊聯繫各分局長，檢視各分局防颱準備工作。（市警局提供）

強颱莫蘭蒂來勢洶洶，台南市政府13日下午發布一級開設，市警局長黃宗仁亦率3位副分局長提前準備防災救災工作，並首次利用視訊會議，與各分局召開防颱準備工作會議。

黃宗仁指出，為減少莫蘭蒂強烈颱風帶來風雨對台南山區、海邊及市區道路的災害，警方已事先集結、整備車輛、檢視設備以及各地駐所的安全，有狀況就能第一時間投入警力、警備車輛，期盼能把颱風對民眾的損害降到最低，市民如親。

台南市警局首次利用視訊聯繫各分局長，並召開防颱救災防護會議，減少各分局員警舟車勞頓，會後黃宗仁也向各分局辛苦的員警，提前祝賀中秋佳節快樂。

(中時)