日薪600歐元名教練 將來台灣指導帆船小將
2016年RS：One風浪板世錦賽將於月底在澎湖觀音亭海域舉行，力爭金牌的台灣3屆奧運國手張浩，特地請來紐西蘭的奧運金牌坎道爾（Bruce Kendall），在賽前進行特訓，而帆船協會得知消息後，與張浩合作，請坎道爾擔任9天訓練營的菁英講師，將指導台灣在地20名年輕選手，希望提升基層選手實力。
坎道爾來頭不小，52歲的他，先在1984年洛杉磯奧運摘銅，隨後在1988年漢城（現首爾）奧運拿下金牌，他並參加1992年巴塞隆納奧運但未奪牌，戰功彪炳的他，曾帶領紐西蘭國家隊參加1996年亞特蘭大奧運。他的經歷洋洋灑灑，但價碼可不便宜，高達日薪600歐元（約2.1萬台幣），但請來頂尖教練指導，對年輕選手意義非凡。
「這次訓練營對年輕選手是個很好的機會。」張浩強調，坎道爾是國際頂尖教練，薪水很高，一般選手要接受指導並不容易，這次特別請他來台，選手可以不用出國就能受教，他期待年輕好手不斷提升，他說：「我現在就是個傳承的角色，我會繼續努力，拚到有人追上我就退休。」
就讀金門大學運休系四年級的帆船好手蘇佩伶，本次肩負為地主出征的重任，過去大多參加亞錦賽的她，對於本次世錦賽前的訓練營非常期待，她說：「除了頂尖教練，來參賽的外國選手有些也會一起參與訓練，這是一個觀摩的好機會。」
小學六年級就接觸帆船運動的蘇佩伶，喜歡揚帆在廣泛大海的感覺，她強調透過國際賽能學習到許多經驗，每次參加比賽都能與國際頂尖好手拉近一點差距，她相信這次訓練營絕對能有許多收穫，對其他參與的年輕選手一定更有幫助。
(中時電子報)
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