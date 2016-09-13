陸企無故拖欠工資 將被公開名單

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《新京報》報導，大陸人社部公佈《重大勞動保障違法行為社會公佈辦法》，規定若違反勞動保障，造成嚴重不良社會影響等6類行為，將會對全社會公佈，於明年1月1日起施行。

行為包括克扣、無故拖欠大量勞動報酬；拒不支付勞動報酬，依法移送司法機關追究刑事責任的；不依法參加社會保險或者不依法繳納社會保險費；嚴重違反工作時間和休息休假規定；嚴重違反女職工和未成年工特殊勞動保護規定；使用童工規定等。

(旺報)