高雄明9國際線航班取消 2班提前

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我要評比

因應颱風莫蘭蒂襲台，高雄航空站國內線明天全部取消，國際線取消如下，包括港龍0800-1800高雄-香港4班取消，樂桃高雄-大坂1班取消，吉祥往上海取消1班，華信往仁川1班取消，廈門航空往廈門1班取消。春秋往上海1班取消，國際出境取消9班。

此外，高雄明天2班提前飛，復興澳門原9:30提前至7時，長榮10:15廣卅提前至8:15，復興未飛合肥。

(中時)