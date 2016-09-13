最低工資上調 上海月薪最高 北京時薪最好

我要評比

新華社報導，截至9月13日，全大陸已有江蘇、上海、天津、山東、遼寧、重慶、海南、河北、北京等9個省份上調最低工資標準，平均增幅在11%左右。

目前最低工資標準最高的是上海的月薪2190元(人民幣，下同)，小時最低工資標準最高的是北京的21元。

根據大陸人力資源和社會保障部統計，「十二五」期間，大陸最低工資每年平均成長率為13.1%，專家認為，因為今年GDP成長放緩，物價水準也比去年回落，所以今年漲11%左右還算正常。

(旺報)