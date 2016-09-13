同事散發異味難忍 日企要他們上課去

我要評比

坐在附近的同事身上異味令人抓狂、但又難以說出口嗎？為了對抗「臭騷擾」，日本現在開起相關課程，教導企業員工異味怎來的以及如何避免。

日本向來以乾淨聞名，部分企業向辦公室「臭騷擾」全面宣戰。

要告訴同事他們身上有異味，實在令人苦惱，日本化妝品業者曼丹公司（Mandom）表示，對因此擔心傷害到同仁感受的企業，他們有解，答案就是「防臭」課。

日本媒體報導，行動巨擘軟體銀行公司（SoftBankCorp.）最近約有40名員工參加了課程，教導是什麼導致體臭以及如何避免。

日本辦公室抱怨還包括酒精騷擾和卡拉OK騷擾，也就是迫使同事喝酒及唱歌。

曼丹表示，課程能婉轉教導散發出味道者，改變他們的作法，以及創造出更容易忍受的辦公室環境。（譯者：中央社蔡佳伶）1050913

(中央社)