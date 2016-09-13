南迴台9線香蘭路段 14日預警性封閉

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公路總局今晚表示，強烈颱風莫蘭蒂入夜後逐漸影響台東，14日凌晨0時開始，南迴公路太麻里香蘭路段預警性封閉。

公路總局表示，依據最新資料，莫蘭蒂颱風7級風及10級風半徑將陸續於14日凌晨0時及2時侵襲台灣本島，為防颱風帶來強風豪雨導致落石，南迴公路台9線408k至471k(香蘭-新路)路段，於14日凌晨0時實施預警性封閉，以確保用路人行車安全。

公路總局指出，長途或中秋返鄉過節旅客請避開以上時間點行走南迴公路並另行規劃行程，區間旅客請利用封閉路段以外之安全停駐空間做迴避。1050913

(中央社)