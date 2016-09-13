網球》忍水泡疼痛 盧彥勳克陳迪南昌挑戰賽晉級

我國網球一哥盧彥勳南昌挑戰賽首戰擊敗同胞陳迪晉級8強。(取自盧彥勳粉絲頁)

上週結束美網賽程返台，盧彥勳週五飛往中國續拚南昌挑戰賽，作為亞洲賽季第一站。13日首戰就碰頭同胞陳迪，盧彥勳強忍腳底水泡破的疼痛，苦戰3盤以3比6、6比4、6比3後來居上拿下勝利，晉級次輪。

盧彥勳美網結束後排名小升2名，自73升自71名。返台後仍在調整時差，南昌挑戰賽首戰打得辛苦，先失首盤，過程中還因腳底水泡破了叫出傷停。次盤雙方互保，盧彥勳5比4時把握破發機會扳平盤數。

身為大會第1種子的盧彥勳，第3盤率先破發，隨後也保住自己發球局順利6比3，逆轉勝拿下比賽，晉級8強，不過盧彥勳不滿意首盤狀況，所幸次盤加強進攻，且讚賞陳迪表現，「今天陳迪表現非常好，非常耐心的對抽，也不隨便失誤，是陷入苦戰的原因。」盧彥勳接下來將與澳洲的馬托塞維奇（Marinko Matosevic）爭4強門票。

(中時電子報)