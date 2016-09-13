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海事船舶暨國防工業展 15日起高雄登場

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海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
第1屆高雄國際海事船舶暨國防工業展15至18日在高雄展覽館登場，共有165家國內外廠商參展。現場展示飛彈機動發射車搭載4枚雄風三型超音速反艦飛彈，吸引不少人參觀。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
第1屆高雄國際海事船舶暨國防工業展秀出飛彈機動發射車搭載4枚雄風三型超音速反艦飛彈，吸引不少人參觀。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展出飛彈機動發射車搭載4枚雄風三型超音速反艦飛彈，吸引不少人參觀。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示天弓三型飛彈（中）、面對空劍二中程防空飛彈（左）、飛彈機動發射車搭載4枚雄風三型超音速反艦飛彈（後方左），吸引民眾參觀。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示連接大型輪船螺旋槳的實心鈦鋼材質軸心，平均長約10公尺，重達約1噸。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
工作人員在現場布展大型輪船螺旋槳。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示國軍地面部隊戰鬥個裝，後方為雲豹八輪甲車。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示從 TS93式步機槍夜視鏡中望出的景像，內有紅色十字瞄準點，可望遠達600米的目標。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示國軍地面部隊戰鬥個裝圖示介紹，1位男子行經看板前。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
中科院展示戰鬥指管系統。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示潛航和電機操控台，吸引外國人觀看。（王錦河攝）
海事船舶暨國防工業展15日起高雄登場　雄三飛彈等武器亮相
現場展示船艙駕駛台。（王錦河攝）

第1屆高雄國際海事船舶暨國防工業展15至18日在高雄展覽館登場，共有165家國內外廠商參展，主題橫跨國防、船舶機械、海事工程、綠色能源、通信航儀等，MIT國造潛艦的模型也首度曝光。

現場展出以高強度HSLA-80合金鋼材製作之小尺度實體模型，HSLA-80具有高強度、易施工等優點，中鋼已能自行生產，預期將是國造潛艦壓力殼的主要材料。

南館國防部展區展出包括雄風三型反艦飛彈、天弓三型防空飛彈，中科院展出飛彈機動發射車搭載4枚雄風三型反艦飛彈，軍備局生製中心研發搭配雲豹八輪裝甲車的新型81公厘迫擊砲系統等都將亮相。

(中時)

關鍵字：飛彈高雄國防船舶潛艦
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