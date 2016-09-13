日人瑞46年正成長 當局因財政壓力縮減賀禮
本是全球長壽人口最多的國家，超過100歲的人瑞更是連續46年正成長。往年政府都會贈予屆滿百歲之人一個銀質杯，但由於現在符合受領資格者太多，造成政府不小財政壓力，今年已決定裁減傳統作為賀禮的銀杯。
9月15是日本的敬老節，該國這天除了全國休假紀念外，日本首相也會代表政府致贈當年屆滿百歲的人瑞一只銀杯與一份證明。但人瑞數量增長太快，使得這項傳統到了不得不改的地步。據瞭解，該計劃在1963年施行時只發放了153個銀杯，但是到2014年即發放近30000個。
據CNN報導，雖然銀杯的價值不算太高，每個值8000元日幣(約2088元新台幣)，但若全數發放，則使財政負擔達6800萬新台幣，這對經濟成長停滯的日本無疑是雪上加霜。有鑑於此，當局決定從2016年起改變政策，今年可能只會收到非銀質杯或是不同賀禮，甚至只能拿到一份祝賀證明書。
從日本主管醫療領域的厚生勞動省數據，可以一窺該國人口老化的情況。根據調查資料顯示，其百歲老人達65692人，較去年增加4124人。其中男性有8167人，較去年增加327人；女性則達57525人，較去年增加3797人。值得注意處，是女性佔有人瑞總量的九成之高。
若縱向觀察，1963年的人瑞只有153人，1998年有一萬人，2007年達到3萬人，2012年突破5萬人，2015年超過6萬之眾，呈倍數增長。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。