日人瑞46年正成長 當局因財政壓力縮減賀禮

日本官員公開其國內人口的統計數據。(圖/翻攝日本厚生勞動省記者會畫面)

日本從1963年開始有發放銀杯給人瑞的傳統，但在2016年將停止。(圖/新華國際)

本是全球長壽人口最多的國家，超過100歲的人瑞更是連續46年正成長。往年政府都會贈予屆滿百歲之人一個銀質杯，但由於現在符合受領資格者太多，造成政府不小財政壓力，今年已決定裁減傳統作為賀禮的銀杯。

9月15是日本的敬老節，該國這天除了全國休假紀念外，日本首相也會代表政府致贈當年屆滿百歲的人瑞一只銀杯與一份證明。但人瑞數量增長太快，使得這項傳統到了不得不改的地步。據瞭解，該計劃在1963年施行時只發放了153個銀杯，但是到2014年即發放近30000個。

據CNN報導，雖然銀杯的價值不算太高，每個值8000元日幣(約2088元新台幣)，但若全數發放，則使財政負擔達6800萬新台幣，這對經濟成長停滯的日本無疑是雪上加霜。有鑑於此，當局決定從2016年起改變政策，今年可能只會收到非銀質杯或是不同賀禮，甚至只能拿到一份祝賀證明書。

從日本主管醫療領域的厚生勞動省數據，可以一窺該國人口老化的情況。根據調查資料顯示，其百歲老人達65692人，較去年增加4124人。其中男性有8167人，較去年增加327人；女性則達57525人，較去年增加3797人。值得注意處，是女性佔有人瑞總量的九成之高。

若縱向觀察，1963年的人瑞只有153人，1998年有一萬人，2007年達到3萬人，2012年突破5萬人，2015年超過6萬之眾，呈倍數增長。

(中時電子報)