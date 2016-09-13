林威助致勝滿貫炮 兄弟轟斷義大連勝

5局下林威助敲出滿貫炮。(范揚光攝)

林威助回到休息區後與隊友擊掌慶祝。(范揚光攝)

兄弟先發投手耐森主投7局失5分。(范揚光攝)

義大先發投手力猛主投5局失8分。(范揚光攝)

1局上義大林哲瑄擊出2壘安打。(范揚光攝)

2局下兄弟彭政閔擊出陽春炮。(范揚光攝)

4局上高國輝擊出陽春全壘打。(范揚光攝)

強颱莫蘭蒂來臨前夕，新竹球場賽前刮起不小風勢，球員看著外野飄揚的旗幟也已有「煙火秀」的預感，而開賽後也馬上應驗，兩隊在前5局合計轟出4支全壘打，其中包括中信兄弟林威助在5局下的致勝滿貫彈，靠著林威助這一轟，終場兄弟以10比7勝出，義大則無緣隊史最長6連勝。

中信兄弟13日在新竹球場迎戰5連勝的義大犀牛，這也是本季新竹球場的例行賽最終戰，義大第2棒「火哥」張建銘1局上先從耐森手中轟出左外野方向的陽春全壘打(本季第2轟)，「新竹王」彭政閔則是在2局下還以一發左外野追平轟(本季第7轟)，生涯在新竹球場累積31支全壘打。

義大在4局上再靠高國輝的陽春彈轟下超前分(本季第27轟)，但先發投手力猛在下半局遇亂流，先讓首名打者因失誤上壘後，接著被敲出包括2支長打在內的4支安打，兄弟單局攻3分超前比數，然而義大5局上也靠于孟雄和林益全的安打進帳3分，再以5比4將領先要了回來。

進入5局下時，力猛仍沒能穩住局面， 兩出局一壘有人時連投2次保送，接著上場的林威助，一棒把球掃出右外野大牆，轟出他生涯第2支滿貫全壘打，也幫兄弟打下勝利打點，並獲選為單場MVP。

在兄弟牛棚缺乏穩定戰力的情況下，上周起將鄭凱文轉中繼，周日中繼1.1局拿勝投，此戰他也在8局上登板，雖然第9局在2出局後被連敲3安丟2分，但球隊仍守住勝利，對於鄭凱文的狀況，總教練吳復連說：「狀況比上周好多了。」等終結者陳鴻文下周傷癒歸隊後，鄭凱文將擔任佈局投手，陳鴻文仍把守最後一關。

(中時)