有速度有高度 包提傑加入富邦勇士
台美混血的台裔籃球員包提傑（T.J. Burke）確定加入SBL超級籃球聯賽的富邦勇士隊，總教練顏行書日前談到這名球員，稱他「有速度、有高度，條件在台灣數一數二」。
富邦勇士隊今天發布訊息，表示正式與包提傑簽約，並在官方臉書貼出包提傑身穿勇士隊上衣的照片、短片。
包提傑身高205公分，高中兩度闖進亞利桑那州的準決賽，入選為全州第2隊，獲獎學金進入全美大學體育聯盟（NCAA）第1級的加州大學河濱分校（University of California, Riverside）。
他後來因膝傷轉至南加州的先鋒大學（Vanguard University），打NAIA小型學院聯賽，2014年和台灣旅美好手莊宗勳聯手，為先鋒大學奪得全美冠軍。
姊姊包喜樂（Joy Burke）去年返台效力中華隊，掀起一陣「喜樂旋風」，如今包提傑也將在SBL賽場亮相。
包提傑日前隨勇士隊練球時，總教練顏行書說觀察，包提傑有速度、有高度，條件在台灣算數一數二的，而且他在內線有腳步，中距離投籃也準。
顏行書認為，包提傑各方面都很突出，洋將下場時能頂5號位，也能先發打4號位。1050913
(中央社)
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