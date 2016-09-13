羅大佑40年音樂路 父親是啟蒙關鍵
資深歌手羅大佑日前上節目「閃亮的年代」，用他的歌與背後的故事，訴說踏入流行音樂界40多年來的心路歷程，並透露父親對他影響很大，父親送的錄音機也是他音樂啟蒙的關鍵。
今年62歲的羅大佑，1972年、18歲時於「Rockers」樂團擔任鍵盤手，開啟音樂演藝之路；1977開始寫歌，為電影「閃亮的日子」、「情奔」等創作歌曲；1981年，首度擔任唱片製作人，製作張艾嘉「童年」，嶄露頭角；1982年出版首張創作專輯「之乎者也」在華語流行歌壇投下巨大震撼。
許久未於電視節目演唱，羅大佑說，今年公視採訪他時，提出製作音樂特輯想法，他覺得在國外多年，是時候回到故鄉錄製一個完整的節目，交待自己的作品，還開玩笑說，「再不做，就來不及了。」
羅大佑參與錄製「閃亮的年代-羅大佑音樂特輯」，他抱持著為自己書寫影像歷史的態度，挑出13首經典歌曲演唱，其中，更首度以巴莎諾瓦（Bossa Nova）曲風來詮釋「童年」，別具滄桑感。
在節目中，羅大佑談起父親對他影響很大，在他高二到大五的這段音樂啟萌階段，陪伴他的是父親買給他的第一台卡帶錄音機，成為日後邁向音樂道路的關鍵，羅大佑說，對父親的情感是無法用言語來表達的。
羅大佑目前有一名4歲的女兒，他期許自己能成為一個有用的父親，當一個好的引領者，開啟她對世界的感受。現在，他樂於每天接送孩子上課，共享天倫之樂，但是，在家工作時，他還是要把房門關上，專心創作，他笑說，「雖然困難，但是必須做。」
「閃亮的年代-羅大佑音樂特輯」將於9月18日晚上8時到10時在公視播出。1050913
(中央社)
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