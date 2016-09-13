強颱莫蘭蒂威力大 21年來發布陸警最強颱

莫蘭蒂颱風步步逼近，中央氣象局今天表示，這是1995年以來有發布陸警的最強颱風，明天到中秋節上半天是影響最劇烈的時候。

根據中央氣象局觀測，今年第14號颱風莫蘭蒂目前位在恆春東南方約290公里海面上，以每小時21轉18公里速度向西北西轉西北進行，7級暴風半徑220公里，近中心最大風速每秒60公尺，相當於17級風。

氣象局表示，強颱莫蘭蒂的暴風圈正逐漸接近東南部近海，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖構成威脅。

氣象局預報員羅雅尹說，根據目前觀測，蘭嶼已經出現16級強陣風，台東近岸也觀測到6米浪高，到了明天颱風中心通過恆春半島南部海域，大台北將受外圍環流及地形影響，將有明顯降雨和較強陣風，提醒民眾不可掉以輕心。

羅雅尹說，如果颱風路徑沒有改變，最快今晚颱風的暴風圈就會接觸到恆春半島陸地，明天一整天和15日上半天都是颱風影響台灣最劇烈的時候，預估要到15日中秋節當天傍晚後風雨才會趨緩。

羅雅尹也補充，過去曾有過比莫蘭蒂颱風強度更強的颱風出現，但是如果以實際侵台的資料看來，強颱莫蘭蒂是1995年以來，有發布陸警的最強颱風。

氣象局同時也持續發布豪雨特報，台東縣、花蓮縣有超大豪雨；宜蘭縣、屏東縣和高雄市有大豪雨；嘉義山區及台南山區有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。1050913

(中央社)