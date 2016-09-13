印尼宰牲節 一天大宰逾60萬隻牲畜

為慶祝伊斯蘭最神聖的節日之一宰牲節，印尼今天宰殺超過60萬隻動物，這是這個國家通常一整年所宰殺牲畜的近1/10。華人穆斯林稱宰牲節為忠孝節。

「華爾街日報」（WSJ）報導，為紀念先知亞伯拉罕（Abraham）願意將兒子獻給真主的忠孝節，準備工作很早就展開。人們聚集在清真寺或開放地點禱告，接著宰殺牛、綿羊、山羊或水牛。信徒將一包包肉分送給鄰居和窮人前，部分地區巷弄滿是鮮血。

今年忠孝節前後預計會有約65萬隻牲畜遭宰殺，這等規模可能造成物流塞車和牲畜價格飆漲。（譯者：中央社蔡佳伶）1050913

(中央社)