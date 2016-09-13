爸媽微失智 瓦斯老是忘記關 怎麼辦？

智慧家庭用科技守護家人(達志)

台灣老人多，越來越多老爸老媽老是忘東忘西，出門也會忘記關瓦斯，子女上班心不安，該怎麼辦？

中興保全廣宣室總經理朱漢光說，為了預防瓦斯忘了關而造成乾燒，可能危及住宅甚至社區安全，最簡單的方法是換上新式可防乾燒的瓦斯爐，具自動關火安全機制，一過熱，便會熄火，即使家裡有人真的忘記關瓦斯，也不會釀成巨禍。

朱漢光表示，除了防乾燒瓦斯爐，也可裝上瓦斯偵測器，當瓦斯外洩，便能快速得知、立即處理、降低傷害。現在很多房子都有煙霧偵測器，萬一發生火災或煙霧過大，會啟動自動灑水裝置。

中保無限＋的物聯網智慧居家系統，透過智慧裝置，串連家中的小家電、防災措施和節能裝置，透過APP，一手掌握家中事。遇到特殊狀況，家電會自動反應處理，還可立刻推播通知。

中興保全廣宣室副總朱漢光(本報資料照片)

朱漢光指出，如果失智長輩臨時出門，子女可從手機查看家中電器是否已關閉，若感知器偵測到一氧化碳濃度過高或煙霧，會智慧連動，開啟風扇或其他消防設備，手機即時推播，避免憾事。

長輩晚上起床摔跤，是很多家庭曾經有過的惡夢，要預防摸黑跌倒，朱漢光建議，可使用居家防護系統中的自動連動燈光設備，利用紅外線感知器偵測，一旦偵測到有人起身活動，燈光設備自動開啟，確保長輩行進中有足夠照明。

緊急救援系統也是必須的，萬不幸長輩在家中跌倒，可按壓緊急通報按鈕，管制中心會通知家屬或派人到家中查看狀況，降低意外損害。

(中時電子報)