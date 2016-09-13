桃機淹水請吃雞排？鄭運鵬：水管破不算
6月初桃園機場淹水，7月初尼伯特颱風襲台前夕，民進黨立法委員鄭運鵬為了挺交通部長賀陳旦，特地在臉書發祭品文，表示若桃園機場再淹水就請吃雞排100份。嗣後桃園機場挺過尼伯特颱風，果然也沒再淹水，所以就省下雞排錢了。鄭運鵬挾著勝利餘威，孤注一擲地再度發文，「祭品文」期限加碼延長4年，只要桃園機場在未來4年再因大雨淹水，他就請吃雞排一次，表示對民進黨執政的信心。
沒想到，今（13）日上午6時許，桃園機場第一航廈B1R候機室女廁傳出水管爆裂，大量自來水淹到候機室及電梯。有網友因此表示，歡迎大家去找鄭大委員領雞排。
對此，鄭運鵬中午在臉書表示，媒體報導的漏水，是今日早上6:27 隔間牆內的水管接頭脫落，造成的滲水已經處理完畢！鄭運鵬強調，重點是--沒有雞排。因為發送雞排的條件是「因雨淹水」，水管爆破…….不算，以免不小心被無聊人破壞。
這下網友要大失所望了，因為，沒雞排可以吃，哭哭。
(集團連線報導)
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