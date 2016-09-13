中共中央軍委聯勤保障部隊成立

我要評比

中共中央軍委聯勤保障部隊今天舉行成立大會，中共中央總書記、中央軍委主席習近平出席並授軍旗。習近平並在會中重申「堅持黨對軍隊的絕對領導」，強化政治意識等。

中國軍網報導，中共中央軍委聯勤保障部隊成立大會13日在北京八一大樓舉行。習近平並將軍旗授予武漢聯勤保障基地司令員李士生、政治委員殷志紅和無錫、桂林、西寧、瀋陽、鄭州聯勤保障中心主任、政治委員等人。

授旗儀式後，習近平表示，組建聯勤保障基地和聯勤保障中心，是中共中央和中央軍委著眼於全面深化國防和軍隊改革作出的重大決策。

他說，聯勤保障部隊是實施聯勤保障和戰略戰役支援保障的主體力量，並重申部隊要「堅決聽黨指揮」，「堅持黨對軍隊的絕對領導」，堅定理想信念，強化政治意識、大局意識、核心意識等。

此外，他要求，深化軍事鬥爭後勤準備，加快融入聯合作戰體系，積極開展實戰化訓練，提高一體化聯合保障能力，確保隨時「拉得出、上得去、保得好」。

習近平2015年11月24日至26日出席中共中央軍事委員會改革工作會議時，確立了「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」的軍改格局，並在今年2月1日拍板，將全大陸劃分為5大戰區。

這次組建的聯勤保障部隊直屬中共中央軍委，主要包括武漢聯勤保障基地和無錫、桂林、西寧、沈陽、鄭州5個聯勤保障中心。1050913

(中央社)