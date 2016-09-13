協議互不挖腳 樂金矽谷前員工控告樂金與三星

1位樂金電子（LG Electronics）前銷售經理在加州控告樂金和三星電子（Samsung Electronics），指稱兩家韓廠之間互不挖角彼此矽谷員工的協議，不但壓低員工薪資，並且違反反托拉斯法。

代號為「A‧佛斯特（A. Frost）」的樂金前員工上周五向舊金山地方法院遞交訴狀，指控樂金與三星早就有避免挖角對方人才的協議，已行之有年，至少可追溯至2005年。

佛斯特表示，他是在2013年10月得知這項協議。當時招聘人員透過專業社交網站領英（LinkedIn）與他聯絡，接洽是否要接下三星的1項職缺，同日稍晚，招聘人員告訴佛斯特：「真抱歉，我犯錯了。我不應該為三星挖角樂金的人。這兩家公司擁有避免挖角彼此員工的協議」。

(工商)