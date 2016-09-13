專家釋疑 泡麵不含防腐劑
長期以來，泡麵總讓人又愛又恨。網上有關泡麵致癌、含防腐劑等傳言一直不曾間斷。大陸食品專家對此表示，泡麵不是垃圾食品，也沒必要添加防腐劑。
《北京晚報》報導，在由中國食品闢謠聯盟與中國食品科學技術學會主辦的「方便食品闢謠發布會」上，專家做以上表述。
網路上瘋傳，吃碗泡麵，肝臟需要解毒32天。原因是速食麵添加劑BHT(二丁基羥基甲苯)和包裝盒能致癌。
專家對此表示，經過高溫油炸，泡麵原料中大量營養成分都遭到破壞，為了提高產品存儲期限和風味，又加入了多種防腐劑和品質改良劑。能防止油脂氧化酸敗的BHT和BHA(丁基羥基茴香醚)就是經常使用的抗氧化劑類添加劑。實際上，這兩類抗氧化劑在很多食品中都存在，是透過毒理學試驗的正規食品添加劑，並非網路盛傳的能致癌那樣危言聳聽。
如果攝入的是安全劑量的BHT，50％會在24小時內由尿液排出，其他25％隨後由尿液排出，剩餘部分經由膽汁等組織代謝排除。至於泡麵的包裝碗會致癌的說法，也是沒有根據的，目前使用的碗身材質多為PE(聚乙烯)紙桶，外層是紙，內層是PE，性能穩定，是符合國家規定的食品包裝材料。
(旺報)
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