婆婆媽媽太多 中職會長吳志揚槓上體發會
針對行政院體育運動發展委員會近來一直對於國內體育運動政策做出指示、尤其對中職的球隊擴編、經典賽中華隊總教練產生方式指指點點，中職會長吳志揚用質疑的口吻表示：「現在婆婆媽媽太多了」。
「不行、不對」！這是吳志揚對於體育運動發展委員會的看法，他認為，體發會的運作「怪怪的」，甚至已經有點「超過」自己僅是協商者的職責。
吳志揚說：「體發會原本應是協調各方意見、看法，現在怎麼變成體發會在做決定，他們有何官職、頭銜？除非像張景森的政務委員是可以，這顯示現在婆婆媽媽太多了，這樣下去會造成相關公務人員出現『多一事不如少一事』的後遺症。」
現在中職像一隻「鬥雞」，為了經典賽中華隊總教練與組訓問題，挑明與棒協、體育署攤牌，吳會長又針對體發會開幹，似乎暗指體發會是「黑機關」，製造亂源。
近來中職很想向政府索討資源，可是中職又不斷得罪政府單位，真是令人為之捏把冷汗。
(中時電子報)
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