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巴西官方周二公布，7月零售額經季調後較6月小幅衰退0.3％，較去年同期下滑5.3％。此結果反映巴西經濟仍持續衰退。

今年1到7月巴西零售額較去年同期減少6.7％。

巴西去年面臨1990年以來最嚴重的經濟衰退。經濟學家預估今年經濟將下滑3.2％。

(工商)