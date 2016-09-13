又發糖啦！SJ銀赫東海再曝「愛意滿滿」合照

東海、銀赫去年入伍，兩人被封是「赫海CP」。（圖／達志影像）

南韓天團SUPER JUNIOR的主領舞成員銀赫、東海，2人不論在工作上或生活中互動都十分親密，被粉絲配對稱作「赫海CP」，感情好到甚至連去年入伍都只相隔2天，令粉絲相當感動。雖然他們因服役單位不同，見面次數不如以前多，但偶爾合體時仍不忘透露讓粉絲知道，日前2人才在IG換「CP頭像」讓粉絲欣喜不已，今再有新合照公開，向E.L.F（SJ粉絲名）喊話「要好好等我們」。

日本官網今公開赫海新合照。（圖／取材自E.L.F-Japan）

兩人的IG日前才換CP頭像，讓粉絲欣喜不已。（圖／取材自IG）

今天「E.L.F-Japan」官網公開赫海的合照，2人透過官網向粉絲打招呼，表示很想快點和大家見面，也有好多話想對大家說，向粉絲喊話在他們退伍之前「要好好的等我們」，由於兩人服役中不能和大家見面，「今天就送上這張愛意滿滿的照片，下次見啦。」另外，官網還稱這是好久不見的兩個人，趁休假見面的時候拍的，希望大家都能對「D&E」保持不變的愛，繼續為他們應援。

照片中，赫海如同以往擺出「V」招牌手勢，氣色看來相當不錯，而眼尖粉絲也發現2人和上次IG換CP頭像的穿著不同，猜想他們應該私下約會不少次，紛紛敲碗要他們交出每次見面的合照，直呼「突然又發糖了」、「赫海果然是全世界最甜的CP」。

(中時電子報)