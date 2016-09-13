韓進海運獲母公司注資

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宣告破產的韓進海運(Hanjin Shipping)周二獲得母公司注入現金，使得這家風雨飄搖的企業得以持續在加州港口進行卸貨業務。

韓進發言人在首爾表示，韓進集團董事長Cho Yang-ho已轉帳400億韓元(約3,600萬美元)至韓進海運銀行帳戶，協助後者支付卸貨和使用港口的開銷。

(工商)