颱風暴風圈觸及 蘭嶼千戶停電

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我要評比

強烈颱風莫蘭蒂暴風圈晚上觸及蘭嶼，島上風強雨大，3次大停電，目前上千戶停電。

蘭恩文教基金會表示，包括椰油、紅頭等地黑暗一片，接近千戶停電，居民最擔心造成電器用品損害。地面風雨明顯增強，風力大約在12級上下，間歇性暴雨強風可能造成鐵皮屋損壞，居民防颱後，都已進入房舍避風雨。

目前蘭嶼北岸已經出現巨浪，還好拼板舟都已經進入船屋避強颱。1050913

(中央社)