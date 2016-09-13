高鐵14日依時刻表正常發車

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強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，圖為高雄左營高鐵站湧入大批人潮，提前搭車北返。高鐵14日正常發車 ，15日中秋節當天如有異動 將於14日上午10 時前公告。（圖／中央社）

高鐵晚間表示，明（14）日各車次列車依時刻表正常發車。同時，預估中秋節當天（15日）高鐵全線可望維持正常營運服務，惟中秋節當天實際之運行模式，將於明（14）日上午 10 時前，依最新颱風資訊，儘速公告。

預估莫蘭蒂颱風自14日（週三）中午至傍晚，將對高鐵左營－台南路段造成影響，為確保旅客安全，部分車次可能因降速運行有所延誤。

(集團連線報導)