挑戰盃》命中率不到1成 中華男籃吞首敗

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中華男籃全場命中率不到1成，最終以83比109不敵對手，吞下本屆賽事首敗。(摘自FIBA官網)

在伊朗德黑蘭舉行的亞洲挑戰盃男籃賽，中華隊13日遇上強敵約旦，終場83比109不敵對手吞下本屆首敗，14日下午3點30分將對上同為3勝1敗的中國大陸隊。

中華隊次役沒能延續前3場連勝氣勢，前8分鐘就被約旦打出17比2攻勢，此後即無力追趕，最終以26分之差慘敗。

中華隊整場比賽只能選擇在3分線外出手，全場3分球32投只中3球，投籃命中率不到1成，成為敗戰最大主因。

此役中華隊仍以戴維斯的24分、9籃板、2抄截、3阻攻表現最佳，隊長劉錚攻下全隊次高20分，蔣淯安貢獻17分。

(中時電子報)