美軍勇者之盾軍演 雷根號巡弋西太平洋

我要評比

美國「2016勇敢之盾」軍演昨日在西太平洋海域展開，駐紮在日本的航空母艦雷根號，於軍演前巡弋西太平洋海域。

美軍兩年一度的勇敢之盾（Valiant Shield）大型演習，12日在西太平洋關島與馬里亞納群島附近海域展開。美軍太平洋司令部公布由日本出發的航空母艦雷根號，參加演習前巡弋菲律賓以東的西太平洋海域。

勇敢之盾軍演是美軍唯一在大西洋海域舉行的多軍種實戰整合演訓，目的是為提高軍事效能與軍種間的協同戰力，訓練集中在空中與海上的偵測、定位、追蹤和打擊任務，並強調網路偵測與作戰。

2016勇敢之盾演習有1萬8000多名美軍與超過180架軍機參與。

兩棲突擊艦好人理查（Bonhomme Richard）等3艘兩棲艦組成的編隊，在演習中將進行登陸演練，演習將進行至23日。

中國大陸方面首度與俄羅斯進行的聯合軍演移師至廣東省南面的南海區域，中美雙方分別在西太平洋第一與第二島鏈舉行大型海空演習，引起區域高度關注。1050913

(中央社)