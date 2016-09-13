防範煙霾侵害 星學校全面備戰

新加坡為防範煙霾侵害，已在各學校教室內安裝空氣清淨機，為即將到來的小六會考，展開提前預防措施。

新加坡升學競爭激烈，小六會考是莘莘學子的重要升學成績指標，為讓應考學生不受可能發生的煙霾影響考試及身體健康，裝空氣清淨機是預防煙霾的應對機制。

新加坡聯合晚報報導，如果煙霾來襲，考生會在設有空氣清淨機的教室內應考，部分學校也進行煙霾演習，讓師生了解如何緊急因應。

新加坡認定，空氣污染指數100點以下是適中狀態，可以進行一般活動；100點到200點之間為不健康狀態；但如介於201點到300點之間則屬非常不健康狀態；超過300點達危險狀態。

新加坡教育部指出，所有學校的教室都安裝了空氣清淨機，如果空氣污染指數是在非常不健康狀態，教室的窗戶就要關上，學校也會啟動教室裡的空氣清淨機。1050913

(中央社)